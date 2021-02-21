Россиянка назвала продукты, которые можно купить на 1000 рублей в Канаде

https://static.news.ru/photo/5ea3b1be-74b3-11eb-bbfe-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Россиянка Татьяна, которая живёт в Канаде уже пятый год, по просьбе своей подруги, тревел-блогера решила устроить контрольную закупку в супермаркете на одну тысячу рублей РФ. Это около 17 канадских долларов.

Девушка объяснила, что в РФ, в отличие от Канады, налог уже включён в стоимость товара, поэтому, приходя в местные супермаркеты, итоговую сумму она узнаёт только на кассе. Конечно, можно ходить по магазину с калькулятором и прибавлять к каждому товару по 7% стоимости, но проще, примерно прикинуть, сколько будет в итоге стоить батон хлеба или пачка сахара.

Правда, в некоторых магазинах есть дисконтные карты, которые позволяют не платить налог. Россиянка отправилась в тот магазин, держателем карты которого она являлась, чтобы посмотреть, на что хватит «чистых» 1000 рублей. Её историю опубликовала подруга девушки на платформе «Яндекс.Дзен».

Итак, Татьяна сумела на 17 долларов купить совсем небольшой набор продуктов: 20 яиц (минимальная упаковка), один литр 1%-процентного молока (0% стоит дешевле, но пить его невозможно, призналась девушка), хлеб и один килограмм говядины. На сахар ей уже не хватило.

Россиянка рассказала ещё об одной неприятной особенности канадских супермаркетов: их очень мало. Как правило, на один крупный район — не больше двух крупных магазинов. Поэтому многие жители закупаются впрок — на неделю или на две.

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