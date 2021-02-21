Россиянка назвала продукты, которые можно купить на 1000 рублей в Канаде

Россиянка Татьяна, которая живёт в Канаде уже пятый год, по просьбе своей подруги, тревел-блогера решила устроить контрольную закупку в супермаркете на одну тысячу рублей РФ. Это около 17 канадских долларов.
Девушка объяснила, что в РФ, в отличие от Канады, налог уже включён в стоимость товара, поэтому, приходя в местные супермаркеты, итоговую сумму она узнаёт только на кассе. Конечно, можно ходить по магазину с калькулятором и прибавлять к каждому товару по 7% стоимости, но проще, примерно прикинуть, сколько будет в итоге стоить батон хлеба или пачка сахара.
Правда, в некоторых магазинах есть дисконтные карты, которые позволяют не платить налог. Россиянка отправилась в тот магазин, держателем карты которого она являлась, чтобы посмотреть, на что хватит «чистых» 1000 рублей. Её историю
Итак, Татьяна сумела на 17 долларов купить совсем небольшой набор продуктов: 20 яиц (минимальная упаковка), один литр 1%-процентного молока (0% стоит дешевле, но пить его невозможно, призналась девушка), хлеб и один килограмм говядины. На сахар ей уже не хватило.
Россиянка рассказала ещё об одной неприятной особенности канадских супермаркетов: их очень мало. Как правило, на один крупный район — не больше двух крупных магазинов. Поэтому многие жители закупаются впрок — на неделю или на две.
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