Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:13

Россиянка и ее возлюбленный умерли на средиземноморском острове

Россиянка и ее возлюбленный по неизвестным причинам умерли на Кипре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В микрорайоне Искеле на Кипре обнаружено тело 39-летней Любови Стрелковой, пишет «АиФ». Ее нашли в доме, в котором она шесть лет проживала с возлюбленным Александром. Позже на острове умер и он.

По данным полиции, признаков насильственной смерти не нашли, предварительная причина — осложнения у женщины после пневмонии. Родственникам и друзьям пришлось собирать средства на перевозку тела Любови в Россию. Им удалось собрать около 800 тыс. рублей. Ее похоронили 31 января в родном городе Верещагино Пермского края. Вопросы кремации и транспортировки тела мужчины еще решаются.

У нее были осложнения после пневмонии. Мы с ней бывшие соседи, выросли на глазах друг у друга <…> Молодая такая еще <…> Родителей жалко, — рассказала изданию знакомая погибшей Ольга.

Ранее стало известно, что российский блогер Вадим погиб в аварии на мотоцикле в Таиланде, а его подруга Дарья попала в больницу. В поездке из Самуи на Пхукет в заднее колесо байка въехал автомобиль, которым управляла местная жительница. От удара Вадим вылетел вперед и ударился головой о бордюр, при этом шлем был пробит.

Кипр
смерти
россияне
пневмония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-еврокомиссар высказался о фон дер Ляйен
Наступление ВС РФ на Харьков 2 февраля: «Солнцепеки» выжигают целые бригады
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри остался без денег?
Установлены личности погибших при крушении учебного самолета в Орске
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
Охранник сорвал джекпот после сна о белых курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
Верховный суд России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Похотливый 70-летний монах потрогал прихожанку за грудь во время церемонии
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец рассказал о приказе ВСУ не брать в плен российских бойцов
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.