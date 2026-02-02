Россиянка и ее возлюбленный умерли на средиземноморском острове Россиянка и ее возлюбленный по неизвестным причинам умерли на Кипре

В микрорайоне Искеле на Кипре обнаружено тело 39-летней Любови Стрелковой, пишет «АиФ». Ее нашли в доме, в котором она шесть лет проживала с возлюбленным Александром. Позже на острове умер и он.

По данным полиции, признаков насильственной смерти не нашли, предварительная причина — осложнения у женщины после пневмонии. Родственникам и друзьям пришлось собирать средства на перевозку тела Любови в Россию. Им удалось собрать около 800 тыс. рублей. Ее похоронили 31 января в родном городе Верещагино Пермского края. Вопросы кремации и транспортировки тела мужчины еще решаются.

У нее были осложнения после пневмонии. Мы с ней бывшие соседи, выросли на глазах друг у друга <…> Молодая такая еще <…> Родителей жалко, — рассказала изданию знакомая погибшей Ольга.

