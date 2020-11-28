Россиянин задержан в Грузии с килограммом наркотиков

https://static.news.ru/photo/f4f28b98-32d9-11eb-977e-fa163e074e61_660.jpg Фото: police.ge

Гражданин РФ задержан на территории Гардабанского района (край Квемо Картли) с килограммом героинсодержащего вещества, сообщили в МВД Грузии.

Наркотики были обнаружены, когда автомобиль, в котором находился россиянин, остановили на дороге Тбилиси — Бакурцихе — Лагодехи, передаёт ТАСС.

Сотрудники департамента полиции Квемо Картли МВД в ходе оперативно-следственных мероприятий задержали гражданина РФ А. Г., 1973 года рождения за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Кроме того, у задержанного при себе имелась крупная сумма денег — 8,3 тыс. лари (более $2,5 тыс.) и $400. Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.

Как писал NEWS.ru, испанские силовики экстрадировали из страны двух россиян, Александра Дерека и Евгения Германовича. Одного из них обвиняют в попытке сбыта наркотиков через Интернет, другого — в мошенничестве. Евгений Германович в 2015 году создал интернет-магазин, через который пытался сбыть синтетические наркотики. Мужчина действовал в составе организованной преступной группы, её члены скрылись.