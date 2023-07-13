Россияне смогут летать в Европу еще через одну страну РБК: в Тбилиси создают транзитный хаб, через который россияне смогут летать в Европу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тбилиси создается транзитный хаб для граждан России, благодаря которому они смогут летать в европейские города, куда прямых рейсов нет, рассказал РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. По его словам, это будет уже четвертый транзитный узел наряду с Баку, Ереваном и Стамбулом.

Наши партнеры из Georgian Airways делают для российских пассажиров хорошие предложения с точки зрения транзита, открывают рейсы в Европу — на Париж, Ниццу и Рим, куда сейчас напрямую полет закрыт, — сказал Ванцев.

Он добавил, что российская и грузинская стороны стремятся к тому, чтобы хаб был максимально комфортным для пассажиров. Предполагается, что стыковка между рейсами будет составлять час-полтора.

В конце мая грузинская авиакомпания Georgian Airways сообщила о расширении списка стран, куда можно добраться транзитом из Москвы через Тбилиси. В перечень вошли Австрия, Германия, Греция, Италия и ряд других государств.

Первый авиарейс из Москвы в Тбилиси состоялся 19 мая после почти четырехлетнего перерыва. Он был выполнен компаний «Азимут». С июня в Тбилиси стали летать самолеты еще одного российского авиаперевозчика — Red Wings.