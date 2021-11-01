Россияне не пострадали при взрывах у больницы в Кабуле
Александр Чеков
Александр Чеков
12:45, 02 ноября 2021
Фото: unsplash.com/
Читайте нас в Google Новости
Россияне не пострадали в результате взрывов возле больницы Сардар Мохаммад Дауд Хан и стрельбы в столице Афганистана. Об этом сообщили в посольстве России в Кабуле, передаёт ТАСС.
Взрыв произошёл в районе Вазир Акбар Хан (центр города) возле военного госпиталя. По некоторым данным, это смертник. Сейчас там стрельба, есть данные о втором взрыве. Российские граждане не пострадали, — цитирует агентство дипломата.
Отмечается, что инцидент произошёл далеко от посольства России. Источник агентства подтвердил, что сотрудники посольства находятся в безопасности.
Ранее сообщалось, что взрывное устройство у входа в госпиталь на 400 мeст привёл в действие террорист-смертник. Больница расположена недалеко от Миниcтерства общественного здравоохранения.
Кроме того, сообщалось, что в госпиталь, который является крупнейшим военным медучреждением страны, проникли сообщники террориста. Там началась перестрелка.
Ранее спецназ запрещённого в России движения «Талибан» в ходе боя в столице Афганистана Кабуле ликвидировал группу боевиков террористической группировки ИГ (запрещённой в России). Столкновение завязалось рядом с посольством России в афганской столице.