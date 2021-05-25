Россияне не пострадали при столкновении судов у берегов Японии

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Российские граждане не пострадали в результате столкновения отечественного судна «Амур» и японского траулера «Дай-хати Хокко-мару». Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители службы морского поиска и спасения. Их слова передаёт «Интерфакс».

Уточняется, что российское судно приписано к порту Невельска. «Амур» эксплуатируют в интересах ООО «Амурское» из Южно-Сахалинска.

В службе морского поиска и спасения подчеркнули, что на борту отечественного судна в момент аварии находились 24 человека.

Все они — граждане РФ. Капитан доложил, что пострадавших нет, — подчеркнул источник.

Столкновение произошло утром 26 мая у берегов Японии. В результате японское судно перевернулось. Из пяти членов экипажа, находящихся на его борту, трое погибли.

Как ранее рассказал генеральный консул в Саппоро Сергей Марин, столкновение произошло в условиях сильного тумана. Россияне могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну, да её и не должно было там быть, потому что это слишком далеко от берега.

Выживший японец, в свою очередь, заявил, что в столкновении виновны россияне.