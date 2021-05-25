Выживший японский рыбак обвинил россиян в столкновении двух судов

https://static.news.ru/photo/bcfe787a-bdec-11eb-aa34-96000091f725_660.jpg Фото: скриншот видео kyodonews.net

Столкновение японского траулера «Дай-хати Хокко-мару» с российским судном «Амур» произошло по вине россиян. Об этом в разговоре с журналистами рассказал местный рыбак, выживший в аварии. Его слова передаёт новостное агентство Kyodo со ссылкой на данные береговой охраны Момбецу.

Столкновение произошло утром 26 мая у берегов Японии. Японское судно от удара перевернулось. Из пяти членов экипажа, находящихся на его борту, трое погибли.

Во время аварии мы выполняли работу и не могли двигаться по тросу в море. Российское судно врезалось в нас, — заявил один из выживших японцев.

Как ранее рассказал генеральный консул в Саппоро Сергей Марин, столкновение произошло в условиях сильного тумана. Россияне могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну, да её и не должно было там быть, потому что это слишком далеко от берега.

Дипломат утверждает, что россияне действовали в соответствии со всеми инструкциями. Капитан тут же остановил судно, японцев спасли, об инциденте сообщили в службу безопасности на море Японии.