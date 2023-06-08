Россиянам усложнят доступ к пирамидам Гизы АТОР: россиянам в Египте станет сложнее посещать самостоятельно пирамиды Гизы и ряд музеев

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что российским туристам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать пирамиды Гиза и ряд музеев, так как власти страны прекратили продажу билетов за наличные средства, передает РИА Новости. Для россиян новая система безналичной оплаты билетов будет недоступна из-за невозможности оплатить банковской картой «Мир», а также Visa и Mastercard, которые были выпущены в РФ.

Российским туристам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать пирамиды Гиза и другие топовые достопримечательности. В рамках программы «цифровой трансформации» покупка входных билетов в музейные и археологические объекты теперь возможна только по банковской карте, — сообщили в АТОР.

В список достопримечательностей входят район пирамид Гизы, цитадель Салах ад-Дина аль-Айюби в Каире, храм Ком-Омбо в Верхнем Египте, храм Эдфу, Египетский национальный музей и Нубийский музей, а также Незаконченный обелиск и комплекс Абу-Симбел в Асуане.

Ранее американские власти заблокировали турецкой авиакомпании Southwind Airlines возможность выполнять рейсы в Россию на самолетах Boeing 737 MAX. После этого запрета авиаперевозчик обратился к российским компаниям с просьбой осуществить перевозку пассажиров с уже проданными билетами. В самой компании не стали комментировать информацию.