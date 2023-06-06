В США попытались испортить отдых россиян в Турции Турецкой Southwind Airlines заблокировали полеты в Россию на Boeing 737 MAX

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Американские власти заблокировали турецкой авиакомпании Southwind Airlines возможность выполнять рейсы в Россию на самолетах Boeing 737 MAX, пишут «Известия» со ссылкой на два источника среди российских перевозчиков. В статье отмечается, что после этого запрета авиаперевозчик обратился к российским компаниям с просьбой осуществить перевозку пассажиров с уже проданными билетами. В самой компании не стали комментировать информацию.

Напрямую запретить полеты турецкому перевозчику в Россию власти США не могут. Вероятнее всего, они или пригрозили санкциями, или внесли самолеты Southwind Airlines в свой санкционный список, что фактически блокирует возможность обслуживать их за границей, — сказано в публикации.

Гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная сказала «Известиям», что проданных туров эта ситуация не коснется.

Ранее сообщалось, что в Таиланде начали раздавать красные и желтые карточки туристам, нарушившим условия пребывания в стране. В качестве эксперимента программа запущена на Пхукете. Если она окажется эффективной, ее действие будет распространено и на другие курорты страны. Желтая карточка выдается за однократное нарушение местных законов, а красная — за повторное.