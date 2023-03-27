Туристам-нарушителям в Таиланде начали выдавать красные и желтые карточки На Пхукете начали раздавать красные и желтые карточки туристам, нарушившим условия пребывания

Фото: attraction Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Таиланде начали раздавать красные и желтые карточки туристам, нарушившим условия пребывания в стране, сообщает The Thaiger. В качестве эксперимента программа запущена на Пхукете. Если она окажется эффективной, ее действие будет распространено и на другие курорты страны.

Желтая карточка означает, что турист совершил правонарушение впервые. Ему разрешат остаться в стране до конца разрешенного срока пребывания, но о проступке поведение сообщат в консульство его страны в Таиланде. Кроме того, впоследствии ему могут ограничить въезд в королевство. С момента старта программы в марте желтые карточки получили двое граждан Франции, а также по одному туристу из Швеции и Украины.

Красная карточка выдается при повторном нарушении. Она означает немедленную депортацию и запрет на повторный въезд в Таиланд. Таких карточек было выдано две, нарушителями стали граждане Швеции и Франции.

В иммиграционной службе Пхукета пояснили, что иностранные туристы часто совершают различные правонарушения, ссылаясь при этом на незнание местных законов. Чиновники подчеркнули, что в обязанности иммиграционной службы или полиции не входит ознакомление гостей страны с правилами пребывания, и туристы перед приездом должны сами ознакомиться с ними.

В службе добавили, что сейчас суды королевства рассматривают уголовные дела в отношении 181 иностранца. Большинство правонарушений совершено на Патонге. Наиболее распространенные среди них — вождение в нетрезвом виде, просроченное пребывание, незаконный въезд в страну и работа без разрешения.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда планируют продлить еще на год 45-дневный безвиз для россиян. Замглавы управления по туризму Сирипакорн Чивсамут пояснил, что окончательное решение пока не принято, но выразил уверенность, что оно будет положительным. По его мнению, это благоприятно отразится на российском турпотоке в страну.