В Таиланде определяются со сроком безвиза для россиян Власти Таиланда планируют продлить еще на год 45-дневный безвиз для россиян

Фото: Wang Teng/XinHua/Global Look Press

Заместитель главы управления по туризму Таиланда Сирипакорн Чивсамут заявил, что власти страны, скорее всего, оставят 45-дневный срок безвизового пребывания для россиян и после 31 марта, когда истекает действие этого послабления. По его словам, которые приводятся на сайте Ассоциации российских туроператоров, вопрос еще не решен.

Этот вопрос рассматривается. С большой долей вероятности визовое послабление будет продлено, — рассказал Чивсамут.

Он уверен, что продление визового послабления позитивно отразится на российском турпотоке. Чиновник указал на цифры, которые свидетельствуют о повышенном интересе россиян к Таиланду в 2023 году. Только сначала года страну посетили 480,5 тысячи россиян, что больше числа туристов из России, побывавших там за весь 2022 год.

По словам Чивсамута, загрузка рейсов в Таиланд авиакомпании «Аэрофлот» достигает 90%, а S7 — 100%.

Конечно, рейсов в Таиланд из России не хватает. Таиландские перевозчики пока не будут летать в Россию, потому что не решены вопросы страховки, — пояснил он.

Ранее посольство России в Индии сообщило, что Нью-Дели разрешил россиянам с электронной туристической визой находиться в стране до 180 дней. Это максимальный срок пребывания для иностранных граждан в Индии. В посольстве пояснили, что изменения распространяются на уже выданные электронные визы.