Россиянам назвали период возможного открытия Турции

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Россияне смогут отправиться отдыхать в Турцию не раньше середины июля. Об этом в разговоре с журналистами рассказал высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с ситуацией, пишет агентство Bloomberg.

Анкара 19 апреля ввела в стране полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией.

Как отметил чиновник, обладающий последней информацией по этому поводу, открытие границ не состоится раньше середины июля.

Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелёты, — рассказал источник.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не подтвердил информацию о том, что власти решили продлить приостановку авиасообщения России с Турцией. Ранее журналисты РИА Новости сообщили, что ограничения будут действовать до 30 июня.

По словам источника, агенты «Аэрофлота» получили официальную телеграмму, в которой говорилось, что ограничения продлевают до конца июня.