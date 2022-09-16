Россиян предупредили о возможных проблемах с оплатой картами «Мир» в Турции Экономист Брутер: небольшие банки Турции могут прекратить обслуживать россиян

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Российским туристам в Турции стоит предусматривать дополнительные возможности оплаты помимо системы «Мир», даже несмотря на то, что эта страна держит уверенный курс на сотрудничество с Россией, рассказал «Экономике сегодня» экономист и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, мелкие турецкие банки могут испугаться давления США и прекратить обслуживать россиян. Он отметил, что если банк обслуживает туристическую сферу, ему с большой вероятностью ничего не угрожает, а проблемы могут начаться с банками, обслуживающими импорт и экспорт страны.

Сбои есть и сейчас, в основном это завязано на деятельности коммерческих структур. Турецкие власти могут быть против, а какие-то местные банки могут бояться. Это зависит, например, от того, насколько плотно этот банк сотрудничает с Западом, ориентирован ли он на рекреационную отрасль внутри Турции и насколько он связан с экспортно-импортными операциями, — заявил Брутер.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее заявил, что давление США и Евросоюза в отношении использования платежной системы «Мир» может сказаться лишь на паре крупнейших турецких банков, а средние и мелкие банки продолжат сотрудничество с Россией. По его словам, страны США и Запада опасаются, что Россия может обходить санкции при помощи турецких банков. Парламентарий уверен, что давление со стороны США и ЕС по вопросу использования системы «Мир» будет оказано и на другие страны.