В Госдуме прокомментировали опасения США из-за работы карт «Мир» в Турции Депутат Делягин: Турция не будет отказываться от платежной системы «Мир» под давлением США

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Давление США и Евросоюза в отношении использования платежной системы «Мир» может сказаться лишь на паре крупнейших турецких банков, а средние и мелкие банки продолжат сотрудничество с Россией, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике доктор экономических наук Михаил Делягин. По его словам, страны США и Запада опасаются, что Россия может обходить санкции при помощи турецких банков. Парламентарий уверен, что давление со стороны США и ЕС по вопросу использования системы «Мир» будет оказано и на другие страны.

Турция очень четко понимает: чтобы с кем-то договариваться, нужно демонстрировать независимость хотя бы во второстепенных вопросах. Поэтому в ситуации, которая чревата деньгами, Турция будет демонстрировать свою независимость, — заявил Делягин.

Депутат убежден, что давление со стороны США и ЕС по вопросу использования системы «Мир» будет оказано и на другие страны, так как есть страны суверенные и не суверенные. Турция суверенитетом обладает в сегодняшнем мире, поэтому не пойдет на поводу у Запада.

Представитель Национальной системы платежных карт ранее сообщил, что карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании в случае оплаты картами подсанкционных банков. По его словам, платежная система «Мир» отмечает отдельные случаи отказов в операциях по картам подсанкционных банков.