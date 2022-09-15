Платежная система «Мир» объяснила проблемы с картами в Турции НСПК: проблемы с картами «Мир» в Турции могут быть связаны с подсанкционными банками

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Карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании в случае оплаты картами подсанкционных банков, сообщил РБК представитель Национальной системы платежных карт. По его словам, платежная система «Мир» отмечает отдельные случаи отказов в операциях по картам подсанкционных банков.

Как сообщалось ранее, некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам, — добавили в НСПК.

О проблемах с приемом карт «Мир» в турецких отелях сообщалось на портале Tourdom. По его данным, обслуживать их перестал банк Vakif из-за указания Центробанка Турции. Представитель сети Titanic, в свою очередь, сообщил, что из-за угрозы санкций платежи с картами «Мир» больше не проводят Ziraat Bankasi, Is Bank, Deniz Bank. Однако сайт Ассоциации туроператоров отмечает, что сообщения об отказе в обслуживании карт «Мир» в отелях Турции относились к картам Сбербанка, который находится под блокирующими санкциями США и Европы.

Ранее сообщалось, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Как сообщила газета Financial Times, речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир». Брюссель также намерен направить делегацию в Турцию, чтобы напрямую заявить о своих опасениях относительно обхода санкций.

Сейчас карты «Мир» принимают к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.