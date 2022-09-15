FT: США окажут давление на турецкие банки, подключившиеся к системе «Мир»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир». Брюссель также намерен направить делегацию в Турцию, чтобы напрямую заявить о своих опасениях относительно обхода санкций.

США сосредоточат внимание на турецких банках, которые были интегрированы в российскую платежную систему «Мир», — сказано в публикации.

Сейчас карты «Мир» принимают к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин рассказал, что Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с Китаем, Индией и Египтом. По его словам, Москва также обсуждает возможности использования платежной системы еще как минимум с шестью странами. В их число также входят Ангола и Эфиопия.

Министр финансов Никарагуа Иван Акоста также заявил, что в стране готовы обсуждать введение и распространение платежной системы «Мир». Он отметил, что не знает, как работает карта, однако в Никарагуа открыты к разным видам финансового сотрудничества с Россией.