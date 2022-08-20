МИД: Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с тремя странами МИД: Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с Китаем, Индией и Египтом

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Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с Китаем, Индией и Египтом, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. По его словам, Москва также обсуждает возможности использования карты мир еще как минимум с шестью странами.

На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, КНР, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами, — сказал дипломат.

Панкин объяснил повышение приоритетности расширения географии использования «Мира» тем, что произошла необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных платежных систем. Дипломат напомнил, что в настоящее время к национальной системе присоединились 11 стран: Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия.

Ранее посол Сирии в РФ Риад Хаддад заявил, что Дамаск заинтересован в российской платежной системе «Мир», поскольку она является альтернативой западным. По его мнению, это связано с тем, что в условиях проводимой санкционной политики крайне важно перейти на систему, не зависящую от европейских.