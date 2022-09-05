В американском государстве может появиться система оплаты «Мир» Никарагуа готова обсуждать с Россией использование системы оплаты «Мир»

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Власти Никарагуа готовы обсуждать с Россией введение и распространение на территории своей страны платежной системы «Мир», заявил в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ) министр финансов страны Иван Акоста. Он отметил, что не знает, как работает карта «Мир», однако в Никарагуа открыты к разным видам финансового сотрудничества с Россией, передает ТАСС.

Мы сейчас рассматриваем разные вопросы по сотрудничеству в сфере финансов. Я пока что не знаю, как функционирует карта «Мир». Мы рассматриваем эти вопросы. Мы открыты для разных вариантов банковского и финансового обмена, — заверил Акоста.

Сейчас карты «Мир» принимают к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин рассказал, что Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с Китаем, Индией и Египтом. По его словам, Москва также обсуждает возможности использования платежной системы еще как минимум с шестью странами. В их число также входят Ангола и Эфиопия.