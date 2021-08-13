Россия заявила об отсутствии готовности поставлять вертолёты Афганистану

В МИД России заявили об отсутствии на данный момент готовности поставлять военно-воздушные силы Афганистану на коммерческой основе, обращение находится на стадии рассмотрения. Об этом «Интерфаксу» заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Нет, мы ничего не готовы. Обращение было, оно изучается, — сказал Кабулов.

Глава МИД Афганистана Ханиф Атмар заявил о готовности Кабула купить у РФ боевые вертолёты и отметил, что ждёт ответа от Москвы. Дипломат также подчеркнул, что военно-воздушные силы будут приобретены ресурсами и финансами Афганистана.

Ранее сообщалось, что талибы захватили город Герат, который является вторым по величине городом Афганистана. Также сообщалось, что сотни афганских силовиков сложили оружие и сдались в плен боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Кундузе. Отмечается, что талибы захватили большое количество разного вооружения и боеприпасов, среди трофеев есть также и техника.

В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.