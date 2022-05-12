Россия заинтересована, чтобы Южный Кавказ стал зоной мира и процветания Лавров: Россия заинтересована, чтобы Южный Кавказ стал зоной мира и процветания

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия желает, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира и процветания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегами из Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном, передаёт ТАСС. Глава азербайджанского дипведомства считает, что эта встреча «является хорошей возможностью обсудить прогресс, который может быть достигнут». Министр иностранных дел Армении заявил, что Ереван намерен продолжать работу по действующим форматам: открытию коммуникаций: мирному договору и установлению отношений.

Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира, устойчивого развития, процветания, — сказал Лавров.

Лавров добавил, что Москва заинтересована в повышении доверия между сторонами и создании условий для полноценной армяно-азербайджанской нормализации.

Байрамов, в свою очередь, отметил, что встреча является хорошей возможностью обсудить прогресс, который может быть достигнут, а также исполнения трёхсторонних заявлений. По его словам, в последнее время были «достаточно интенсивные контакты» по вопросу делимитации государственной границы.

Есть хорошие наработки, понимание с точки зрения состава и репрезентативности сторон в комиссии по вопросам делимитации, и также считаю, что в ближайшее время можно будет как минимум запустить данный процесс <...>. Мы готовы начать работу над мирным договором и считаем, что сегодняшняя встреча, продолжение контактов, положительно скажутся на продолжении дискуссии на эту тему, — сказал глава МИД Азербайджана.

Министр Армении Мирзоян в ходе встречи заявил, что Ереван готов продолжать работать по действующим форматам: открытию коммуникаций, мирному договору, формированию отношений и решению оставшихся проблем.

Армения привержена исполнению всех трехсторонних договоренностей и заявлений, — сказал Мирзоян.

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что переговоры по процессу делимитации между Азербайджаном и Арменией проведут на основе пяти пунктов, предложенных Баку. Отмечается, что Ереван согласился начать подготовку к мирному соглашению и делимитации и обе стороны уже согласовали состав соответствующей комиссии.