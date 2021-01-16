Россия выразит протест в связи с нарушениями свободы слова в США

https://static.news.ru/photo/c8aaf9e4-58cc-11eb-a116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь коснулась темы нарушений права на свободу слова в США. Она сообщила, что Москва готовится выразить протест в связи с этой проблемой.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1» в студии Владимира Соловьёва. Дипломат ответила на вопрос, не пора ли РФ выразить протест.

Всё впереди, вы попали пальцем в небо. Всё будет, готовимся, — сказала Захарова.

Ранее Захарова неоднократно заявляла, что в Штатах разрушен миф о свободе средств массовой информации, о свободе слова и медиасреды. Недавнюю блокировку аккаунтов в соцсетях уходящего президента США Дональда Трампа она назвала «токсичностью», которая может иметь долгосрочные и непредсказуемые последствия.

Как писал NEWS.ru, аналогичное мнение выразил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал действия корпораций, руководящих соцсетями, «цифровым тоталитаризмом», поскольку блокировке подвергся не только Трамп, но и миллионы его сторонников.

Медведев подчёркивает, что такая корпоративная цензура — явление экстраординарное не только для Америки, но и для всего мира. По его словам, корпорации в Калифорнии позволяют себе манипулировать новостями и фактами, исходя из политических предпочтений.