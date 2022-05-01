Россия выплатила 70 млн рублей жителям подконтрольных районов Украины

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Жителям территорий Украины, перешедших под контроль РФ, российские власти выплатили более 70 млн рублей. Размер единовременной выплаты, которую получили свыше семи тысяч человек, составляет 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

За месяц работы пунктов выдачи принято более 7400 заявлений. Выплаты получили более 7 тысяч человек, — сказали агентству в ведомстве.

Отмечается, что речь идёт о пенсионерах, гражданах преклонного возраста и работниках бюджетной сферы. В министерстве отметили, что пункты предоставления материальной помощи работают постоянно, в том числе в праздничные дни.

В МЧС также рассказали, что на Украину и в Донецкую и Луганскую народные республики доставлена очередная партия гуманитарной помощи, вес которой составил боле 500 тонн. В её составе лекарства, продукты, бутилированная вода и предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что к Пасхе российские военные доставили более 160 тонн гуманитарной помощи в Купянск и Изюм Харьковской области. В состав груза, помимо всего прочего, входили куличи и освящённые яйца для местных храмов и их прихожан.