Россия с 14 марта возобновит авиасообщение с Китаем и Индонезией, об этом передаёт ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как отмечается, теперь перелёты будут осуществляться в каждую страну по три раза в неделю.

С учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта восстановить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте, — заявили в штабе.

Оперштаб ранее принял решение об увеличении с 21 февраля числа регулярных авиарейсов из России в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку, а с 1 марта — в Грецию и на Кипр, говорится на сайте правительства РФ. Рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за замедления темпов роста распространения коронавируса в Москве отменяется ряд ограничительных мер, введённых в столице из-за распространения коронавируса.