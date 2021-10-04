Россия возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Также расширяется география полётов в Индию и Испанию, пишет РИА Новости.

Со вторника, 5 октября, самолёты российских авиакомпаний будут летат ь на Гоа, в Дели из Москвы и Санкт-Петербурга. Также из Москвы можно будет вылететь на Тенерифе. На этом направлении будут работать два рейса в неделю.

В Джибути также будут выполняться два рейса в неделю, как и в другие указанные выше страны. В Копенгаген из Санкт-Петербурга также будут летать два самолёта в неделю.

Ранее сообщалось, что Дания после возобновления авиасообщения не откроет границы для туристов из России. Правила посещения страны останутся неизменными и для других категорий граждан. Об этом сообщили в посольстве Дании в Москве.