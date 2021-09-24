Дания не откроет въезд для туристов после возобновления авиасообщения

Дания после возобновления авиасообщения не откроет границы для туристов из России. Правила посещения страны останутся неизменными и для других категорий граждан. Об этом сообщили в посольстве Дании в Москве, передаёт ТАСС. В диппредставительстве отметили, что не располагают данными о сроках изменения правил въезда.

Постоянно проживающие в странах, классифицируемых как «оранжевые» (включая Россию), могут въехать в Данию, только если цель поездки находится в списке, опубликованном на сайте датской полиции, — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что не располагают данными о сроках изменения правил въезда для туристов.

Датские власти включили Россию в список стран с «оранжевым» уровнем эпидемиологической опасности 14 августа. Это означает, что въехать в страну можно только на основании приглашений на работу, обучение или трудоустройство, к родственникам или близким, имеющим подданство или вид на жительство, при наличии недвижимости, по приглашению суда, полиции или МИД, а также из гуманитарных соображений.

Ранее сообщалось, что с 5 октября Россия возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. В частности, в Копенгаген дважды в неделю будут отправляться рейсы из Санкт-Петербурга.