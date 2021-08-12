16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Посол России в Лондоне отреагировал на задержание «российского шпиона»

20:07, 12 августа 2021
Посол России в Лондоне отреагировал на задержание «российского шпиона» Андрей Келин Фото: MFA Russia/via Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что официальный Лондон не обращался в российскую дипмиссию после задержания своего гражданина по обвинению в якобы работе на спецслужбы РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что при встрече с высокопоставленными сотрудниками британского Министерства иностранных дел и Министерства обороны вопрос ареста гражданина Великобритании в Берлине по обвинению в работе на разведку России не поднимался.

Ранее сообщалось, что в Берлине был арестован сотрудник посольства Великобритании по подозрению в работе на спецслужбы России. Ему инкриминируют по меньшей мере один эпизод передачи секретных документов представителю российских разведывательных ведомств за денежное вознаграждение наличными. Сумма вознаграждения не уточняется. В СМИ сообщили, что обвиняемый в сотрудничестве с российской разведкой был из службы безопасности посольства. В его квартире в Берлине прошли обыски.  

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео