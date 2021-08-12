Посол России в Лондоне отреагировал на задержание «российского шпиона»

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что официальный Лондон не обращался в российскую дипмиссию после задержания своего гражданина по обвинению в якобы работе на спецслужбы РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что при встрече с высокопоставленными сотрудниками британского Министерства иностранных дел и Министерства обороны вопрос ареста гражданина Великобритании в Берлине по обвинению в работе на разведку России не поднимался .

Ранее сообщалось, что в Берлине был арестован сотрудник посольства Великобритании по подозрению в работе на спецслужбы России. Ему инкриминируют по меньшей мере один эпизод передачи секретных документов представителю российских разведывательных ведомств за денежное вознаграждение наличными. Сумма вознаграждения не уточняется. В СМИ сообщили, что обвиняемый в сотрудничестве с российской разведкой был из службы безопасности посольства. В его квартире в Берлине прошли обыски.