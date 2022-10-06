Россия подала в МУС возражения из-за обвинений Киева в геноциде

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Россия направила в Международный уголовный суд в Гааге возражения на иск Киева, который обвиняет Москву в геноциде украинцев, сообщает РИА Новости. Более подробные детали возражений в Гааге не уточнили.

Третьего октября 2022 года Российская Федерация подала предварительные возражения по делу «Утверждения о геноциде» в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля обратился в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Он потребовал привлечь Москву к ответственности за «манипуляцию понятием „геноцид“ для оправдания собственной агрессии». Также власти Украины попросили МУС расследовать преступления, якобы совершенные на востоке Украины и в Крыму.

Руководитель правовой секции постоянного представительства РФ при международной организации Сергей Леонидченко заявил, что МУС не имеет никакого отношения к правосудию. Этот суд является почти политическим инструментом.

По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, МУС не может применить статью «Агрессия» по отношению к действиям РФ на Украине, так как этому мешают некие юридические причины.