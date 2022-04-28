Российский дипломат назвал МУС «почти политическим инструментом» Дипломат РФ Леонидченко заявил, что МУС не имеет отношения к правосудию

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Международный уголовный суд не имеет никакого отношения к правосудию. Он является почти политическим инструментом. Такое мнение высказал в ходе неформального заседания СБ ООН руководитель правовй секции постоянного представительства РФ при международной организации Сергей Леонидченко. Его слова приводит РИА Новости.

МУС — это почти политический инструмент и не имеет ничего общего с правосудием, — сказал российский дипломат.

Заседание СБ ООН по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершённые на Украине» было организовано Францией и Албанией при поддержке Украины. В ходе заседания страны Запада поддержали роль Международного уголовного суда в расследовании событий на Украине.

Российский дипломат Леонидченко при этом заявил, что США и Великобритания «сделали всё мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС». Они разработали защитное законодательство, политическое давление, финансовое воздействие и наложение персональных санкций, уверен дипломат. И это привело к «желаемому результату».

Расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане, были «деприоритизированы» Международным уголовным судом, — указал Леонидченко.

По мнению россиянина, таким термином можно оозначить «ничегонеделанье», что иллюстрирует степень «непредвзятости» МУС и уровень лицемерия Вашингтона и Лондона, которые внезапно стали вливать в организацию «миллионы долларов».

Прокуратура МУС приступила к расследованию на Украине 2 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совету Безопасности Организации Объединённых Наций следует или самораспуститься, или исключить из своего состава Россию. Вариант с исключением не может быть принят, поскольку РФ обладает исключительным правом вето, при котором без её согласия эту процедуру не получится осуществить.