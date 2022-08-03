Кулеба заявил, что МУС не может применить статью «Агрессия» к России

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «Агрессия» по отношению к действиям РФ на Украине, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, этому мешают некие юридические причины, сообщает «Укринформ».

В его (Международного уголовного суда. — NEWS.ru.) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике сугубо по юридическим причинам он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России, — заявил Кулеба.

По его словам, существует проблема инcтитуционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала. Министр отметил, что партнеры Украины призывают не cоздавать спецтрибунал, поскольку есть МУС, чтобы не создавать ему альтернативы.

Кулеба пожаловался, что партнеры никак не могут решить, что важнее — интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив, или справедливость, ради которой МУС существует.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля обратился в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Он потребовал привлечь Москву к ответственности за «манипуляцию понятием „геноцид“ для оправдания собственной агрессии». Также власти Украины попросили МУС расследовать преступления, якобы совершенные на востоке Украины и в Крыму.

Руководитель правовой секции постоянного представительства РФ при международной организации Сергей Леонидченко заявил, что МУС не имеет никакого отношения к правосудию. Этот суд является почти политическим инструментом.