Россия проверила Баку и Ереван на договороспособность

Российская межправительственная делегация, в состав которой вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Роспотребнадзора Анна Попова, совершила визиты в Баку и Ереван. Целью стало обсуждение реализации мирной сделки между Азербайджаном, Арменией и РФ о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которая, как утверждают переговорщики, создаёт новую ситуацию в регионе.

Первой в графике стала Армения. Для российской стороны было важно удостовериться, готовы ли местные власти соблюдать установленный «режим тишины». Шойгу попросил своего коллегу Вагаршака Арутюняна проконтролировать этот процесс.

Главное — это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим, — сказал глава российского оборонного ведомства.

Он отметил, что поддержание мира в Карабахе — это один из приоритетов для Москвы.

Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким, — обратил внимание Шойгу.

Российский министр выразил уверенность в том, что Ереван и Москва смогут общими усилиями выполнить те условия, которые согласованы в рамках установленного режима прекращения огня.

Мурашко на встрече с армянским коллегой Арсеном Торосяном сообщил, что Минздрав может помочь со специалистами по нейрохирургии, травматологии и психиатрии.

Я думаю, что такая помощь будет однозначно полезна, — пояснил Мурашко. — Если сейчас это необходимо, в онлайн-режиме, то сейчас у нас существуют такие реанимационно-консультативные центры, они также могут оказывать поддержку дистанционно.

Интересно, что пока Лавров проводил переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном, внимание наблюдателей привлекло то, что за спиной у переговорщиков находился флаг Армении, однако напротив не оказалось российского государственного символа, в то время как встреча шефа российской дипломатии со своим армянским коллегой Арой Айвазяном прошла в сопровождении флагов обоих государств. На Смоленской площади в разговоре с NEWS.ru объяснили это протокольной практикой Еревана: российский флаг, возможно, не был поставлен из-за того, что встреча была не на одном уровне.

По итогам состоявшихся бесед и с президентом, и с премьер-министром Армении глава МИД РФ заявил, что Армения высоко оценила работу миротворцев-россиян в Карабахе, а также указ президента России Владимира Путина о формировании специального межведомственного центра гуманитарного реагирования. Лавров сообщил, что Ереван, в свою очередь, подтвердил свой курс на укрепление отношений с Москвой. По словам главы российского дипведомства, Пашинян заявил об общности взглядов РФ и Армении на стратегическое будущее.

Сергей Шойгу (четвёртый слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (третий справа) Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

После Еревана российская делегация отправилась в Баку. Во время встречи с её представителями президент Ильхам Алиев выразил убеждённость в том, что серьёзных нарушений режима прекращения огня в Карабахе уже не будет, и фактически констатировал прекращение длительного регионального конфликта, назвав трёхстороннюю мирную сделку «политическим документом, который по существу ставит точку в многолетнем противостоянии».

Итоги военных операций всем известны. Азербайджанская армия завоевала блестящую победу, и мы перешли к этапу политического урегулирования. Вчера азербайджанская армия вошла в город Агдам, на территорию Агдамского района, находящегося под оккупацией. Тем самым пункты заявления выполняются, — подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев в то же время выразил благодарность российскому руководству и лично Владимиру Путину «за активное личное участие в подготовке и принятии» договорённостей по Карабаху. Лавров, в свою очередь, поблагодарил главу Азербайджана за неизменность позиции в отношении необходимости примирения. По словам министра, позиции Москвы и Баку по формированию условий для восстановления межконфессионального и межэтнического мира в Карабахе абсолютно совпадают.

В то же время Алиев особо подчеркнул необходимость последовательного выполнения всех пунктов мирной сделки.

Как заявил глава МИД РФ по итогам переговоров в Баку, главный вывод визита — это подтверждение «актуальности и безальтернативности» трёхстороннего документа от 9 ноября. Если кто-то будет ставить под сомнение мирную сделку по Карабаху из-за своих геополитических амбиций, то российская сторона будет активно противостоять подобным попыткам, пообещал шеф российской дипломатии.

Сергей Лавров во время заявления для прессы Алексей Куденко/РИА Новости

Если говорить о поездке в целом, то переговоры российских делегатов с армянской стороной на содержательном уровне оставили впечатление сохраняющейся зависимости Армении от Кремля даже с учётом тенденции роста ориентации политической элиты в Ереване на Запад. Для Москвы было принципиально поощрить приверженность сторон тем пунктам, которые были согласованы в трёхстороннем формате. Поездка российских делегатов во всяком случае показала, что Кремль держит ситуацию под пристальным наблюдением.