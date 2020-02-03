Подразделения российской военной полиции провели патрулирование территорий Сирии. Турецкие солдаты не стали принимать участие в операции.
В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование, — цитирует сообщение Центра по примирению враждующих сторон ТАСС.
Патрулирование проходило по маршруту: Кобани — пункт пропуска Гариб — Хараб-Нас — Итвиран-Тахтани — Бадфик — Итвиран — Фаукани — пункт пропуска Гариб — Кобани.
NEWS.ru сообщал, что в октябре 2019 года представитель российской специальной группировки в Сирии Игорь Серицкий рассказал о планах строительства базы военной полиции в городе Кобани. На сегодняшний день именно из её расположения осуществляется патрулирование территорий.