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Самый известный наёмник ХХ века Майк Хоар по прозвищу Бешеный Майк умер в возрасте 100 лет. Он ушёл из жизни в больнице Дурбана в ЮАР.

Майк Хоар жил в соответствии со своей философией, согласно которой вы получаете от жизни больше, если постоянно подвергаетесь опасности, поэтому тем более удивительно, что он прожил более 100 лет, —...