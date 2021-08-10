Россия представила в суд ООН ответный меморандум по иску Украины

Россия представила в Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации». Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило , что в 2017 году Киев обвинил Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Спустя два года завершился предварительный этап, в ходе которого суд рассмотрел возражения России. В результате рассмотрение дела будет продолжено.

Как подчеркнули в МИД, в меморандуме РФ представила убедительные доказательства несостоятельности украинских обвинений. Москва настаивает на том, чтобы суд отклонил требования украинской стороны по обеим конвенциям.

Ранее стало известно, что Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В жалобе Россия обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Москва требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма, а также перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств. В России считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов, а также на ограничение доступа к платформам и печатным изданиям на русском языке.