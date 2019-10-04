Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев завершил свой двухдневный визит на Кубу. Россия и Остров Свободы в годы холодной войны были союзниками по соцлагерю, а сегодня оказались среди стран, столкнувшихся с санкционным давлением США. Поэтому переговоры главы российского правительства с кубинцами касались не столько активизации экономических связей, сколько подтверждения политической лояльности. Хотя деловой подтекст у визита всё же был: Россию привлекают найденные на острове запасы нефти.

Дмитрий Медведев в ходе визита провёл переговоры с председателем Госсовета Кубы (фактическим правителем страны) Мигелем Диас-Канелем и с лидером Коммунистической партии Раулем Кастро, посетил Гаванский университет и буровую площадку нефтяного месторождения Бока де Харуко. В совместных заявлениях до и после переговоров не раз было упомянуто о поддержке друг друга в тяжёлые санкционные времена.

Наш диалог нравится далеко не всем, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Это именно так. В последние месяцы ужесточилась экономическая блокада Кубы со стороны Соединённых Штатов Америки. Налицо стремление создать вот такую «токсичную» атмосферу вокруг экономического сотрудничества с Кубой.

Медведев добавил, что Куба уже почти 60 лет противостоит американскому эмбарго, и это говорит о безуспешности давления со стороны США. По его мнению, точно так же Вашингтон ничего не добьётся санкциями в отношении России.

Мы благодарны России за поддержку в борьбе против блокады, — ответил Мигель Диас-Канель. — Мы энергично осуждаем попытки НАТО окружить, приблизиться к границам Российской Федерации. Мы энергично осуждаем односторонние санкции, которые Соединённые Штаты принимают против России.

Дмитрий Медведев и Мигель Диас-Канель Zhu Wanjun/Xinhua/Global Look Press

Дмитрий Медведев, однако, не упомянул о плачевных результатах 60-летней американской блокады острова. В советские годы Куба держалась во многом благодаря щедрым экономическим вливаниям со стороны Москвы. Как и многие бывшие доноры СССР, с началом 1990-х она столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом, от которого удалось оправиться во многом благодаря новому спонсору — Венесуэле. В Боливарианской Республике в 2002 году очень вовремя пришёл к власти социалист Уго Чавес, построивший особые отношения с Кубой. В обмен на кубинских врачей, учителей, военных специалистов Каракас снабжал Гавану нефтью. Самостоятельно Куба покрывала только 40% своих потребностей в топливе.

Но с началом этого года к тяжёлым экономическим проблемам Венесуэлы добавились политические — бунт главы оппозиции Хуана Гуайдо, которого Запад до сих пор признаёт временным президентом. Хотя преемнику Чавеса Николасу Мадуро удалось сохранить власть, его позиции на фоне экономического положения страны сильно подкосились, а вместе с союзником в пропасть покатилась и Куба. Кризис усугубил ставший президентом США Дональд Трамп, при котором прекратились попытки Вашингтона наладить отношения с островом и санкции ударили с прежней силой. Куба столкнулась с нехваткой топлива, из-за этого подскочили цены на бензин и продукты, начались отключения электричества, возникли перебои с питьевой водой, были сокращены рабочие часы. Ситуация всё больше начала напоминать коллапс 1990-х.

В сложившейся ситуации Гавана начала искать выход в содействии заокеанских друзей. Куба в данный момент нуждается в России больше, чем Россия в Кубе, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелёв. Однако нельзя сказать, что визит Медведева — шаг чисто символический. В условиях конфронтации с Соединёнными Штатами, обострения геополитический противоречий Россия начинает играть на поле своего противника. Отсюда активизация отношений с Венесуэлой и Кубой.

Видимо, с нашей помощью на Кубе нашли залежи нефти. Это тяжёлая, вязкая нефть, но есть технологии её добычи и переработки. Для Кубы это значит немало, в будущем она сможет обеспечить себя нефтью и даже её экспортировать. Весь вопрос в деньгах. В своё время Куба много нам задолжала и отказалась платить. Это, конечно, вызвало раздражение в России, и кроме того, наши финансовые возможности были не такие уж большие. Сейчас у России деньги есть, а больших инвестиционных программ внутри страны нет. Деньги надо куда-то пристраивать. Решили пристроить в том числе и на Кубу. Говорят, все остальные контракты России и Кубы, заключённые во время этой поездки, будут финансироваться из этого источника. Борис Шмелёв руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН

Медведев во время посещения того самого месторождения Бока де Харуко символически запустил бурение первой горизонтальной скважины. В сообщении правительства РФ сказано, что «Зарубежнефть» в октябре планирует начать бурить три новые скважины, и, если проект будет признан успешным, перейти к промышленной добыче. Ресурсы месторождения, по прогнозам, составляют 3,7 млрд тонн.

По словам Бориса Шмелёва, кроме нефтяных разработок, Куба мало что может предложить России в экономическом плане. Потенциал представляет только туристическая отрасль, а в кубинском роме и тростниковом сахаре наша страна не заинтересована. Зато в перспективе может оживиться военное сотрудничество, о котором Медведев и Диас-Канель пока не сказали ни слова.

Ведь на Кубе была очень мощная советская база радиоэлектронного слежения «Лурдес», — напомнил Борис Шмелёв. — В 2003 году мы от неё отказались, сказали, что она нам не нужна. Но она не была разрушена, а только законсервирована. В новой международной обстановке интерес к ней со стороны России снова появился. Думаю, что будет достигнуто соглашение о её расконсервации, обновлении и использовании. Тем более, что отношения между США и Кубой не улучшаются.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кубинский лидер Диас-Канель упомянул, что в конце октября собирается провести переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а также пригласил российского президента в Гавану. Очевидно, если военная кооперация и будет обсуждаться, то во время этих встреч.

Но военное присутствие России на Острове Свободы может быть воспринято в штыки Соединёнными Штатами. Они уже выражают беспокойство по поводу отношений Москвы и Каракаса.

Они (Россия — News.ru) по традиции снабжают страны Латинской Америки оружием, в частности Венесуэлу и Никарагуа, — подчеркнул 4 октября глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер. — Россия разместила в регионе стратегические бомбардировщики и самый продвинутый боевой корабль, который способен запускать крылатые ракеты с ядерными боеголовками, и всё это в течение года. Кроме того, Россия предоставила Венесуэле значительную помощь.

Адмирал также упомянул о российском тренировочном центре по борьбе с наркотиками и терроризмом в Никарагуа. По его мнению, настоящие цели этого объекта «сомнительные».