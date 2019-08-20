США начали тайные переговоры с серым кардиналом Венесуэлы Диосдадо Кабельо, сообщают американские СМИ. Администрация Дональда Трампа хочет внести раскол в правящие круги Боливарианской Республики, подтолкнув элиту к свержению президента Николаса Мадуро с помощью гарантий их безопасности. Однако часть американских экспертов сомневается в реалистичности такого сценария, так как Кабельо в случае прихода к власти может представлять для США ещё большую опасность, чем Мадуро. Его обвиняют в создании наркосети, планировании покушения на американского сенатора и коррупции.

О переговорах представителей президентской администрации США и венесуэльской элиты сообщили Associated Press и Axios со ссылкой на анонимные источники в Белом доме. Первая встреча с Диосдадо Кабельо, вторым человеком в Венесуэле, согласно их словам, прошла в июле в Каракасе. Готовится второй раунд переговоров.

Источники опровергли утверждения, что Вашингтон хочет поставить Кабельо на место Мадуро. Вместо этого с помощью переговоров США пытаются усилить внутренние противоречия венесуэльской элиты и таким образом ослабить её. Утверждается, что помимо Кабельо контакты с американцами поддерживают министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и глава МВД Нестор Ревероль. Axios сообщает, что американским эмиссаром на переговорах был выбран член Совета по национальной безопасности США Маурисио Клавер-Кароне.

На словах Диосдадо Кабельо горячо поддерживает Мадуро и опровергает свои связи с американцами. Но источники считают, что его интерес в переговорах касается возможного снятия санкций с Каракаса, которые больно ударили по экономике страны и доходам её элиты. По информации Axios, Кабельо сам искал встречи с вашингтонскими эмиссарами и намекал, что поддержка Мадуро со стороны его ближнего круга тает с каждым днём.

Однако в США у Кабельо неоднозначная репутация, и многие считают, что вести с ним переговоры нельзя ни при каких обстоятельствах. Его обвиняют в создании разветвлённой сети контрабанды наркотиков, подготовке покушения на американского сенатора Марко Рубио, коррупции и кумовстве.

Кабельо — один из худших людей в Венесуэле, — поделился с Associated Press Фернандо Кутц, бывший советник по нацбезопасности при Бараке Обаме и Дональде Трампе, специализирующийся по странам Латинской Америки. — Если стратегия в том, чтобы вести переговоры с мафиозным боссом, то это тот, кто вам нужен. Но эта стратегия влечёт за собой серьёзные риски.

Николас Мадуро (в центре) Ramses Mattey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Долгое время политического тяжеловеса Диосдадо Кабельо рассматривали как наиболее вероятного преемника предыдущего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Кабельо и Чавес дружили со школьной скамьи, играли в одной бейсбольной команде, участвовали в попытке военного переворота 1992 года. Однажды, когда самого Чавеса в 2002 году попытались сместить с помощью переворота, Кабельо, будучи вице-президентом, на несколько часов занял высший пост в стране и принёс президентскую присягу. Чавес ценил его за беспрекословную верность: Кабельо без возражений сдал ему президентское кресло в 2002 году и не выразил неудовольствия, когда преемником был назначен не он сам, а малозаметный политик, бывший водитель автобуса Николас Мадуро.

Почему умирающий от рака Чавес выбрал Мадуро, а не своего многолетнего соратника, до сих пор остаётся загадкой. Ведь Кабельо, возглавляя Национальную ассамблею (венесуэльский парламент), по действующей конституции, имел все права на высший пост в стране. Кроме того, в отличие от Мадуро, он обладал харизмой, был узнаваем и популярен в народе. Сегодня он совмещает посты заместителя председателя правящей Социалистической партии и главы Конституционной ассамблеи — параллельного парламентского органа, созданного Мадуро после того, как Национальную ассамблею в 2015 году заняла оппозиция.

Подобно Уго Чавесу, Кабельо ведёт собственное телешоу под названием «Удар кувалдой». Ранее он использовал его, чтобы расправляться с политическими соперниками, в том числе с помощью демонстрации компромата, снятого на скрытую камеру. Гостем недавнего выпуска стал сам президент Мадуро.

Братский привет, президент, — обратился Кабельо к Мадуро. — У нас нет ни секретов, ни лжи здесь. Каждый раз, когда мы что-то делаем, мы информируем людей, чтобы с чистой совестью они могли принимать взвешенные решения и расставлять приоритеты.

Тем не менее, по словам американских источников Associated Press, Кабельо не уведомил Мадуро о своих встречах с представителями администрации Трампа.

Политический кризис в Венесуэле, который длится уже более полугода, судя по всему, вошёл в период застоя. Главе оппозиции Хуану Гуайдо так и не удалось заручиться поддержкой армии и свергнуть Мадуро, а властям страны — арестовать самого Гуайдо и покончить с его самопровозглашённым президентством. Переговоры правительства и оппозиции в Норвегии тоже застопорились, не говоря о том, что многие эксперты изначально рассматривали их как попытку официального Каракаса потянуть время.

Между тем кулак американских санкций всё сильнее сжимается вокруг Венесуэлы. В начале августа Вашингтон заморозил активы венесуэльского правительства, в том числе Центробанка и нефтяной компании PDVSA. Всё чаще в СМИ Соединённых Штатов просачивается информация о том, что президент Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность полной морской блокады Боливарианской Республики. Но подобная мера потребует огромных затрат со стороны Пентагона, поэтому на данный момент администрация не оставляет попыток использовать внутренние противоречия в Каракасе для влияния на его политику.