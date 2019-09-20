Президент Венесуэлы Николас Мадуро в скором времени приедет в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, визит готовится, хотя точная дата пока не обнародована. Источники, близкие к Кремлю, полагают, что венесуэльский лидер прибудет в Москву в начале октября. И если его причины обратиться к одному из немногих внешнеполитических партнёров вполне понятны, то остаётся вопрос — а каков интерес российской стороны?

Последний на сегодня визит Мадуро к Путину состоялся ещё в декабре прошлого года, тогда лидеры двух государств обсудили двустороннее сотрудничество и, как предполагается, согласовали предоставление латиноамериканской стране очередного финансового транша от Москвы. В начале года в Венесуэле фактически сложилось двоевластие, однако Россия не стала признавать самопровозглашённого президента Хуана Гуайдо. Так что надежды Мадуро на то, что Кремль вновь поможет ему, вполне объяснимы.

Для российских же властей опальный венесуэльский лидер превращается в своего рода политический «чемодан без ручки» — рассчитывать всерьёз, что он сможет вернуть контроль над страной, а затем рассчитаться с долгами, Москве вряд ли стоит. Тем не менее, Кремль по ряду причин вынужден хотя бы демонстрировать диалог и поддержку в отношении Мадуро, отметил в разговоре с News.ru руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан.

Проблем много, потому что и режим этот Россия поддерживала с периода правления Уго Чавеса, и финансовых средств туда было вложено немало, планов по сотрудничеству было достаточно много, и «Роснефть» очень серьёзно включена в венесуэльскую экономику. Поэтому российские дипломаты должны по меньшей мере делать вид, что они пытаются как-то договариваться, стараются вернуть хотя бы часть денег назад. Кроме того, в нашей стране ведь ещё со времён Советского Союза бытует безумная концепция о сферах влияния — из неё вытекают и опасения, что при уходе из Венесуэлы она станет подконтрольной США. Непонятно, впрочем, кому это влияние нужно. Но тем не менее, преследуя подобные цели, Москва принимает у себя палестинских террористов, африканских диктаторов и авторитарных лидеров из обанкротившихся стран. Андрей Мовчан руководитель экономической программы Фонда Карнеги

Что же касается возможностей Мадуро, то России ждать от него многого не приходится. В условиях двоевластия, экономического кризиса и фактического гражданского противостояния в своей стране, всё, что способен сделать венесуэльский лидер, — давать обещания выплачивать долги и предоставлять Москве некие преференции, если ему удастся удержаться у руля. Эксперт также допускает, что в ходе предстоящего визита возможны незначительные подвижки в вопросе поставок России нефти в счёт задолженности.

Но, полагаю, эти процессы в Венесуэле уже полностью контролируют китайцы. Они там прочно обосновались, сил у них больше, и, видимо, они выжимают всё возможное, и Москве вряд ли оставят много, — отметил Андрей Мовчан.

Есть, конечно, и темы для обсуждения, о которых общественности могут не рассказать: например, внедрение российской резидентуры, поставки оружия Венесуэле и другим странам через её территорию, и т.д. — эта повестка может быть достаточно объёмной.

Слабость позиций Мадуро, однако, не означает автоматического усиления его оппонента Гуайдо. Более полусотни государств признали последнего законным руководителем страны, но сейчас оппозиционер оказался вовлечённым в крупный скандал. Государственная прокуратура Венесуэлы открыла в отношении Гуайдо расследование в связи с фотографиями, на которых политик запечатлён с известными колумбийскими наркобаронами. Причём, как сообщается, встречался он с членами крупной группировки Los Rastrojos уже в то время, когда исполнял обязанности главы государства. Как именно будет развиваться ситуация вокруг снимков, пока предсказать сложно. В Вашингтоне, во всяком случае, тревоги по поводу фотографий не выказывают и, видимо, отказываться от поддержки Гуайдо не собираются. Тем не менее Мадуро наверняка постарается разыграть эту карту, чтобы дискредитировать оппонента в глазах населения Венесуэлы.