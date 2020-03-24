https://static.news.ru/photo/573a985e-6e5e-11ea-bfad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yörük Işık/twitter.com

Грузовое судно «Двиница-50» из состава вспомогательных сил ВМФ РФ проследовало через пролив Босфор в Сирию. На его борту были замечены военные автомобили скорой помощи.

На палубе стояли три машины и транспортировочный контейнер, сообщил репортёр агентства Reuters.

Turkish Coast Guardâs Kaan33 class fast intervention craft TCSG303 & RHBs monitored #BÐÐ¤ vessels PM56 and Dvinitsa 50 during their Bosphorus transit towards Mediterranean. pic.twitter.com/CNk45jImwi — YÃ¶rÃ¼k IÅÄ±k (@YorukIsik) March 24, 2020

Первой заражённой COVID-19 на территории Сирии стала 20-летняя девушка, прибывшая из-за границы. В связи с пандемией коронавируса в стране приостановлена работа общественного транспорта, в Ракке введён карантинный режим. Тест на наличие коронавируса в организме после официального визита в САР сдал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Врачи измерили его температуру и взяли мазок со слизистой оболочки рта, писал NEWS.ru.