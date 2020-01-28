https://static.news.ru/photo/0737c66e-4150-11ea-86e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/ dpa/Global Look Press

Российские представители МИДа и Минобороны обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом ликвидацию оставшихся очагов терроризма. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин встретились с сирийским лидером для обсуждения процесса политического урегулирования.

Асад принял дипломатов в составе российской межведомственной делегации. В ходе беседы также обсуждались меры по оказания комплексной гуманитарной помощи всем нуждающимся на всей территории страны, пишет ТАСС. Это станет поводом для безопасного возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств. Уточняется, что удар террористов и «тех, кто их поддерживает», нанесён по морской нефтеналивной станции в городе Банияс на северо-западе Сирии.