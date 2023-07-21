Россия начала мощное наступление под Донецком: новости СВО на утро 21 июля

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» вечером 20 июля сообщил о начале мощного наступления российской армии под Донецком. По данным канала, отряды украинских войск были выбиты из населенного пункта Веселое. Кроме того, как сообщает «РВ», Вооруженные силы России взяли контроль над опорным пунктом у поселка Каменка. Минобороны России эту информацию не комментировало.

20 июля ближе к полуночи оперативный штаб Крыма сообщил о закрытии Крымского моста из-за воздушной тревоги. Водителей попросили покинуть переправу. Движение по мосту восстановили менее чем через час.

В то же время советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале рассказал, что при любой террористической угрозе с Крымского моста убирают людей и транспорт. Также он призвал граждан в момент воздушной тревоги сохранять спокойствие и не пользоваться телефонами, так как враг может отслеживать чаты и пользоваться снятыми с переправы кадрами.

Председатель Консультативного совета КБ «Эколибри» Алексей Рогозин прокомментировал новость о том, что хакеры из группы RaHDit опубликовали маршрут европейских судов, с которых мог быть совершен подрыв Крымского моста 17 июля. Он заявил, что использование для диверсий гражданских объектов — в частности, судов — несет большую угрозу. Рогозин отметил, что для победы России необходимы новые подходы и навыки в борьбе с противником.

Тем временем Белый дом подтвердил доставку кассетных боеприпасов на Украину. Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, они уже находятся на поле боя. При этом Кирби отметил, что снаряды применяются «очень эффективно». Он добавил, что ВСУ уже неделю применяют кассетные боеприпасы в зоне спецоперации.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Британская газета The Telegraph показала кадры применения кассетных бомб Вооруженными силами Украины. По данным издания, бойцы ВСУ используют снаряды на Купянском направлении. Один из украинских офицеров отметил, что снаряды позволяют накрывать большую площадь со скоплением живой силы или легкобронированной техники.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что медленные темпы, с которыми проходит контрнаступление Вооруженных сил Украины, не должны вызывать удивления. По его словам, это было ожидаемо. Он отметил, что у российской армии было несколько месяцев для подготовки долговременной обороны в Запорожье на юге Украины. ВС РФ соорудили большие и плотные минные поля, подчеркнул глава ЦРУ. Бернс заявил, что украинским военным будет тяжело добиться прогресса в своем контрнаступлении.

Минобороны России показало кадры разгрома украинской армии под Артемовском. Артиллерия ВДВ ВС РФ разгромила ВСУ точными ударами. Отмечается, что были уничтожены техника и живая сила.

Ночью в Одесской области прогремела серия взрывов, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По данным министерства, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сирены начали звучать с 03:21 по московскому времени.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удары России по военным объектам в портах Украины, в том числе в Одессе, в ответ на теракт на Крымском мосту. По данным Минобороны России, в портах хранились боевые беспилотные катера. Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ночь на 20 июля нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинским войскам не удается использовать уменьшение ширины Днепра в своих целях, так как оно произошло выше по течению, а не в районе Херсона. Сальдо добавил, что рано или поздно силы РФ перейдут на правый берег Днепра и займут часть Херсонской области, занятую украинскими подразделениями.



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