Россия и Бразилия проведут заседание комиссии по сотрудничеству двух стран

В 2025 году Россия и Бразилия проведут заседание комиссии высшего уровня по сотрудничеству, сообщила пресс-служба президента латиноамериканской страны. Эту идею обсудили лидеры двух государств Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва во время телефонного разговора.

Стороны подтвердили намерение провести следующее заседание бразильско-российской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в этом году, — говорится в сообщении.

Ранее Путин рассказал Луле да Силве об итогах встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом. В свою очередь президент Бразилии поддержал усилия, приложенные для решения конфликта на Украине.

До этого Лула да Силва пообещал обсудить с Индией и Китаем ответ БРИКС на торговые пошлины, введенные американским лидером Дональдом Трампом. Стороны рассмотрят последствия введенных налогов, а затем примут решение.

Политик отметил, что его страна не имеет никаких преимуществ в переговорах с Соединенными Штатами. Он также напомнил о предпочтении Трампа беседовать с лидерами стран один на один, а не заключать коллективные соглашения.