Российского посла вызвали в МИД Турции из-за обострения в Идлибе

https://static.news.ru/photo/a6a4f26a-8bd4-11eb-973e-96000091f725_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Турции вызвало российского посла в стране Алексея Ерхова из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Представители внешнеполитического ведомства выразили дипломату обеспокоенность возникшей в регионе проблемой безопасности из-за участившихся атак. Они подчеркнули, что нападения происходят на территориях, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности в зоне деэскалации, передаёт Hurriyet.

При этом ни турецкий МИД, ни российское посольство ещё не подтвердили информацию о вызове посла.

Ранее в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что ВС Сирии нанесли артиллерийский удар по госпиталю в Идлибе. В результате погибли пять мирных жителей, включая ребёнка.

Как сообщал NEWS.ru, на территории Сирии с начала вооружённого конфликта в ходе российской военной операции погибли 112 военнослужащих из РФ. Россия начала проводить операцию в Сирии в сентябре 2015 года.