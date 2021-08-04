Российским военачальникам предъявили обвинения на Украине

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Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения двум военачальникам РФ за якобы причастность России к конфликту в Донбассе. Об этом сообщает ведомство на своей официальной странице.

Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора сообщено о подозрении (аналог предъявления обвинения) двум генерал-полковникам Вооружённых сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещённом с умышленным убийством, — сообщает офис генпрокурора.

На данный момент решается вопрос об объявлении в розыск начальника Главного штаба Сухопутных войск — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых сил РФ (с января 2015 года — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ) и начальника Центрального командного пункта Генерального штаба Вооружённых сил РФ, в отношении которых выдвинуты обвинения.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru назвал «колебанием воздуха» заявление экс-главы СБУ Игоря Смешко о возможном возвращении Украиной ядерного статуса.