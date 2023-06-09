Танк Т-90М «Прорыв» уничтожил группу бойцов ВСУ тремя выстрелами РИА Новости: российский танк Т-90М «Прорыв» уничтожил группу бойцов ВСУ в ЛНР

Фото: РИА Новости

Российский танк Т-90М «Прорыв» уничтожил группу украинских военных в ЛНР во время замены личного состава не передовых позициях, рассказал в беседе с РИА Новости командир танковой роты. По его словам, бойцы ВСУ пытались произвести ротацию на ходу, в этот момент российские войска и произвели обстрел. На полное уничтожение украинской группы потребовалось всего три выстрела из танка, добавил военный.

Расход сейчас составил три штатных артиллерийских выстрела. Производили ротацию — смена личного состава. По сообщению наших разведчиков, она производилась пешим путем. Соответственно, при самой смене группу и поразили, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что первый снаряд ударил в 200 метрах от позиций противника, второй — непосредственно вблизи цели, третий попал по живой силе ВСУ. Командир танковой роты подчеркнул, что танки также наносят удары по украинским беспилотникам. За один выход тратится, как правило, весь боекомплект танка, заявил он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные потеряли контроль над своими позициями при попытке прорвать оборону ВС РФ на Луганском направлении в зоне СВО. По его словам, бойцы Вооруженных сил России успешно контратаковали также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. При этом он подчеркнул, что украинские войска продолжают попытки наступления с целью сдвинуть линию соприкосновения.