Российский «Спутник V» зарегистрировали в Гондурасе

https://static.news.ru/photo/b6040bd2-76d1-11eb-b574-96000091f725_660.jpg Фото: Rafael Ochoa/XinHua/Global Look Press

Агентство по регулированию в здравоохранении Гондураса зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, который участвовал в разработке препарата.

Вакцина прошла регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). Таким образом препарат зарегистрирован уже 36 странами мира, говорится на сайте РФПИ.

«Спутник V» — это вакцина для всего человечества, и её одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение «Спутник V», и мы готовы поддержать партнёров для защиты населения, — заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

Ранее этот препарат был зарегистрирован в Египте. Также препарат разрешён к использованию в России, Белоруссии, Алжире, Аргентине, Армении, Боливии, Сербии, Венесуэле, Парагвае, Палестине, Венгрии, Туркмении, Иране, ОАЭ, Республике Гвинея, Турции, Никарагуа, Мексике, Республике Сербской, Мьянме, Ливане, Монголии, Пакистане, Черногории, Бахрейне, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане, Казахстане, Сан-Марино, Гане, Габоне, Гайане и Египте.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова), писал NEWS.ru.