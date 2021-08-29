Российский шоколад «Алёнка» покорил японские магазины

Сеть японских супермаркетов Gyomi super стала продавать российские кондитерские изделия торговой марки «Алёнка», японцы по достоинству оценили российский шоколад. Об этом пишет Yahoo Japan.

Самой большой популярностью у японцев пользуется продукция московского завода «Красный октябрь» в виде плитки шоколада с изображением маленькой девочки в платочке на обёртке. Многие жители страны очень любят этот шоколад, но, как свидетельствуют результаты опросов, даже не представляют себе, где его делают.

Кроме шоколада на прилавках японских магазинов можно встретить печенье, глазированные сырки, которые продаются под наименованием «премиальный сыр», а также конфеты разных видов от «Красного Октября».

Ранее сообщалось, что житель Китая назвал самые вкусные, по его мнению, русские блюда. В список предпочтений китайца попали: тульский пряник, плов и мороженное. Также гурман отметил хоть и не русское, но тоже часто встречающееся в России блюдо- шаурму.