Китаец назвал самые вкусные российские блюда

Пользователь портала WeChat из Китая распробовал русскую кухню и назвал самые вкусные, на его взгляд, российские блюда. В топе китайца — тульский пряник, плов и мороженое, передаёт Lenta.ru.
Иностранец отметил также шаурму. По его мнению, в ней идеально сочетаются мясо, свежие овощи, лепёшка и соусы. Он уверяет, что в России обязательно стоит пробовать плов. Хоть он и считается ближневосточным блюдом, однако в русской кухне, по его словам, рецепт также популярен.
Особенно китайцу понравились блины. По его словам, они
Из напитков он выбрал квас — китаец считает, что «славянский прохладительный напиток» отличается кисловато-сладким вкусом. Лучше его пробовать в сочетании с популярным в России шашлыком, заключил иностранец.
Ранее пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах.