Китаец назвал самые вкусные российские блюда

Пользователь портала WeChat из Китая распробовал русскую кухню и назвал самые вкусные, на его взгляд, российские блюда. В топе китайца — тульский пряник, плов и мороженое, передаёт Lenta.ru.

Иностранец отметил также шаурму. По его мнению, в ней идеально сочетаются мясо, свежие овощи, лепёшка и соусы. Он уверяет, что в России обязательно стоит пробовать плов. Хоть он и считается ближневосточным блюдом, однако в русской кухне, по его словам, рецепт также популярен.

Особенно китайцу понравились блины. По его словам, они обладают нежным вкусом и запахом свежего молока. Для сладкоежек пользователь рекомендовал попробовать российское мороженое, таящее во рту, а также петербургские пышки, вызывающие «пиршество на кончике языка», тульский пряник и чак-чак, являющийся национальным блюдом башкир и татар.

Из напитков он выбрал квас — китаец считает, что «славянский прохладительный напиток» отличается кисловато-сладким вкусом. Лучше его пробовать в сочетании с популярным в России шашлыком, заключил иностранец.

Ранее пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах.