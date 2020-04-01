Российский самолёт с гуманитарным грузом прибудет в США вечером 1 апреля

https://static.news.ru/photo/f9d30fa2-7434-11ea-837b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российский самолёт с медицинским оборудованием для Соединённых Штатов приземлится в Нью-Йорке примерно в 13:30 по местному времени (20:30 мск). Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ан-124 везёт гуманитарный груз по линии Минпромторга. Этот вопрос согласован президентами наших стран. Прибытие самолёта уже анонсировал Дональд Трамп. Здесь его очень ждут, — цитирует ТАСС посла.

Антонов подчеркнул, что с угрозой пандемии столкнулся весь мир, поэтому бороться с ней также нужно совместными усилиями. При этом он добавил, что всегда будут те, кто даже перед лицом такой опасности будет подвергать сомнению необходимость сотрудничества.

Уверены, что Америка при необходимости также окажет нам содействие. С радостью примем её, без всякой политизации, — сказал Антонов.

Ранее NEWS.ru писал, что 1 апреля с территории подмосковного аэропорта Чкаловский вылетел российский военно-транспортный самолёт. Он направился в США для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Самолёт вылетел через сутки после разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о помощи в борьбе с COVID-19. На борту российского воздушного судна находятся средства индивидуальной защиты от заражения и необходимая медицинская техника.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больниц, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больниц.