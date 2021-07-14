Российский посол оценил вероятность войны между США и Китаем

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о создании Восточно-Зангезурской экономической зоны. По его словам, в Армении из-за этого впадают в истерику, сообщает Haqqin.az.

Сейчас по этому поводу в Армении истерика. В этом нет необходимости, так как Восточный Зангезур — это наша историческая земля. Как и Западный Зангезур, — подчеркнул глава государства на церемонии...