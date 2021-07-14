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Российский посол оценил вероятность войны между США и Китаем

17:13, 14 июля 2021
Андрей Денисов Андрей Денисов Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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В России уверены, что войны между США и Китаем не будет, несмотря на существующие разногласия между странами. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов. Его слова приводит РИА Новости.

Денисов отметил, что США и Китай в значительной мере зависят друг от друга, прежде всего в экономическом и финансовом отношении.

И там, и там существуют разные школы политической мысли, но всё-таки мы уверены, что в конечном счёте разум победит, и до каких-то военных столкновений, как и в случае отношений нашей страны с Соединёнными Штатами, дело не дойдёт, — считает Денисов.

Ранее Министерство обороны Китая выразило протест из-за вторжения американского эсминца в территориальные воды страны у Парасельских островов. Об этом заявил официальный представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. Он подчеркнул, что эти острова являются исконно китайской территорией, а действия США представляют собой грубое нарушение суверенитета и безопасности Китая.

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