https://static.news.ru/photo/0550e8dc-2146-11ea-9ced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Geoffroy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разведывательный корабль «Виктор Леонов» Военно-Морского Флота (ВМФ) России находится под наблюдением у побережья США. Об этом рассказало американо-канадское Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Мы в курсе деятельности России на море, в том числе размещения в регионе этих разведывательных кораблей, — говорится в сообщении командования, размещённом в Twitter.

NORAD and USNORTHCOM closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels such as the Russian ship VICTOR LEONOV, in our AOR. We are aware of Russia's naval activities, including the deployment of these intelligence collection ships in the region. 1/2 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 17 декабря 2019 г.

Военные добавили, что не станут рассказывать о мерах, которые они в связи с этим принимают, но отметили, что обеспечивают безопасность США и Канады в воздухе и на море.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Виктор Леонов» совершал небезопасные манёвры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом заявили официальные лица США. Отмечалось, что на корабле последние несколько дней не включены навигационные огни, а экипаж не отвечает на запросы с других судов, которые пытаются избежать столкновения.