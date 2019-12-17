Фото: Ray Geoffroy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разведывательный корабль «Виктор Леонов» Военно-Морского Флота (ВМФ) России находится под наблюдением у побережья США. Об этом рассказало американо-канадское Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Мы в курсе деятельности России на море, в том числе размещения в регионе этих разведывательных кораблей, — говорится в сообщении командования, размещённом в Twitter.

Военные добавили, что не станут рассказывать о мерах, которые они в связи с этим принимают, но отметили, что обеспечивают безопасность США и Канады в воздухе и на море.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Виктор Леонов» совершал небезопасные манёвры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом заявили официальные лица США. Отмечалось, что на корабле последние несколько дней не включены навигационные огни, а экипаж не отвечает на запросы с других судов, которые пытаются избежать столкновения.

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