Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные манёвры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом заявляют официальные лица США.
Как
Источники также сообщают, что корабль осуществляет и «другие беспорядочные манёвры». Береговая охрана США предупреждает суда, проходящие через этот район, о присутствии российского судна.
В этом же районе недалеко от «Виктора Леонова» находится американский эсминец.
Корабль ВМФ России «Виктор Леонов» предназначен для перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров. Год назад его также «засекли» недалеко от побережья США. Судно вышло из порта Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго) и курсировало вдоль восточного побережья США, где расположены базы американских ВМС.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен