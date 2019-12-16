https://static.news.ru/photo/a7a88672-209b-11ea-9c7f-fa163e074e61_660.jpg Корабль «Виктор Леонов» Фото: AP/ТАСС

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные манёвры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом заявляют официальные лица США.

Как пишет CNN, корабль последние несколько дней находится у берегов штатов, на нём не включены навигационные огни, а экипаж не отвечает на запросы с других судов, которые пытаются избежать столкновения.

Источники также сообщают, что корабль осуществляет и «другие беспорядочные манёвры». Береговая охрана США предупреждает суда, проходящие через этот район, о присутствии российского судна.

В этом же районе недалеко от «Виктора Леонова» находится американский эсминец.

Корабль ВМФ России «Виктор Леонов» предназначен для перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров. Год назад его также «засекли» недалеко от побережья США. Судно вышло из порта Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго) и курсировало вдоль восточного побережья США, где расположены базы американских ВМС.