Глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил, что ВСУ обстреляли его коллег

Фото: МО Украины

Сотрудники военно-гражданской администрации Харьковской области, назначенные Москвой, попали под обстрел украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале глава ВГА Виталий Ганчев. По его словам, в результате нападения никто не пострадал, однако был поврежден один автомобиль. Он подчеркнул, что бойцам ВСУ не удастся напугать сотрудников российской администрации и они продолжат свою деятельность

Работники ВГА были подвергнуты артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований киевского режима. Несмотря на это, мы продолжим эту работу. Им не получится нас каким-то образом запугать и отстранить от работы. Мы будем так же продолжать свою деятельность, — сказал Ганчев.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по району Херсонской области, где незадолго до этого находился вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Информацию о том, что глава ведомства чуть не попал под обстрел ВСУ, подтвердили в Минпромторге. В ведомстве пояснили, что Мантуров обсудил с местными властями помощь жителям затопленных территорий.